1 октября, когда «всё вдруг замолчало»: что на самом деле стоит за сбоями мобильного интернета в России Алексей Смирнов Воскресный день 11 октября для миллионов российских пользователей начался не с чашки кофе, а с раздражённого взгляда на экран смартфона.