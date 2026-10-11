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1rre

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1 октября, когда «всё вдруг замолчало»: что на самом деле стоит за сбоями мобильного интернета в России

1 октября, когда «всё вдруг замолчало»: что на самом деле стоит за сбоями мобильного интернета в России

1 октября, когда «всё вдруг замолчало»: что на самом деле стоит за сбоями мобильного интернета в России Алексей Смирнов Воскресный день 11 октября для миллионов российских пользователей начался не с чашки кофе, а с раздражённого взгляда на экран смартфона.

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