1 октября, когда «всё вдруг замолчало»: что на самом деле стоит за сбоями мобильного интернета в России Алексей Смирнов Воскресный день 11 октября для миллионов российских пользователей начался не с чашки кофе, а с раздражённого взгляда на экран смартфона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На всякий случай надо иметь портативные радиостанции...Полезная вещь!