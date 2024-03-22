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Колокольцев высоко оценил действия полицейских, задержавших угрожавшего взорвать гранату

Колокольцев высоко оценил действия полицейских, задержавших угрожавшего взорвать гранату

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев обратится к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о награждении сотрудников столичной полиции, которые проявили мужество при задержании агрессивного жителя.

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