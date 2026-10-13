Зрители ждали ностальгии, а получили шоу Наташи Королёвой: почему критикуют ведущую «ВИА Суперстар»

Новый выпуск «ВИА Суперстар!» на НТВ обсуждают не из-за песен. Всё внимание — на Наташе Королёвой: претензии к ведущей звучат громче с каждым разом, и уже часть зрителей прямо говорит, что её пора заменить.
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