Американские военные эксперты и действующие офицеры подвергли критике министра обороны Пита Хегсета за отстранение от должности начальника штаба Сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа.
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