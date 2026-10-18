С 1 января 2027 года россияне смогут оформлять налоговый вычет за обучение без сбора документов. Депутат Госдумы Георгий Камнев отметил, что это упростит процесс, сохранив прежние условия.
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