Жителя Удмуртии оштрафовали на 300 тысяч рублей за пропаганду терроризма

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Центрального окружного военного суда города Самары в отношении жителя Удмуртии, причастного к распространению в интернете призывов к осуществлению террористической деятельности.
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