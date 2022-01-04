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Люди из Петербурга - прокомментируйте!

Люди из Петербурга - прокомментируйте!

Что всегда удивляло, и, к сожалению, не меняется при каждом посещении Санкт– Петербурга – это ощущение какого-то хаотичного беспорядка на улицах, на фоне имперской, безукоризненной архитектуры и величавой строгости каналов.

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