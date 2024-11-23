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Иран расширит мощности по обогащению урана после осуждения МАГАТЭ

Иран расширит мощности по обогащению урана после осуждения МАГАТЭ

Иран значительно ускорит свою деятельность по обогащению урана, установив тысячи новых современных центрифуг в течение следующих нескольких месяцев после поддержанного Западом осуждения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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