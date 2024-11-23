Иран расширит мощности по обогащению урана после осуждения МАГАТЭ

Иран значительно ускорит свою деятельность по обогащению урана, установив тысячи новых современных центрифуг в течение следующих нескольких месяцев после поддержанного Западом осуждения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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