Покров Пресвятой Богородицы – 2023: какого числа, значение праздника

Середина осени знаменуется одним из важных православных праздников — Покровом Пресвятой Богородицы. В этот день, согласно церковному преданию, Приснодева защитила константинопольских христиан, «укрыв» их своим покрывалом.
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