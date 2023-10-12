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Покров Пресвятой Богородицы – 2023: какого числа, значение праздника

Покров Пресвятой Богородицы – 2023: какого числа, значение праздника

Середина осени знаменуется одним из важных православных праздников — Покровом Пресвятой Богородицы. В этот день, согласно церковному преданию, Приснодева защитила константинопольских христиан, «укрыв» их своим покрывалом.

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