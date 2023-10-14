Болельщик из США подарил Камиле Валиевой корзинку яблок и iPhone 15 Pro Max

«Счастливая обладательница нового iPhone 15 Pro Max 1TB Этот подарок Камиле подготовил болельщик из США, спасибо за то, что радуете Камилу! А также корзинка урожая из яблок для Камилы ❣️ Аксессуары к новому телефону от еще одного болельщика из США », – сообщила фан-группа фигуристки, поделившись видео вручения подарков.