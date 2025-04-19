Стоимость кулича с изюмом и глазурью в России: анализ расходов 2025 года

Весной 2025 года русские затратят 271 рубль на приготовление кулича с изюмом и глазурью. Росстат подсчитал: основная себестоимость связана со сливочным маслом и сахарной пудрой, а самые дешёвые ингредиенты — сахар и лимонный сок.
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