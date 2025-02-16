Вячеслав Володин: Происходящее в Мюнхене показало, что ЕС ждут серьезные изменения

г-н Володин - "... Коллективные институты Евросоюза в лице их руководителей не понимают, что происходит в мире, показали свою некомпетентность и неадекватность". а ведь нельзя так упрощать! дЭбилов на тех уровнях нет, но есть игроки разных команд. у гегемона кукловоды сменили управленческий вектор, а Европе и другим вассалам гегемона это ещё предстоит. система не в ночь с четверга на пятницу строилась, не в ночь же и замена случится. г-ну Володину желаю быть внимательным хотя бы к тому, что уже случилось не на словах, а на деле.

ВП

Виктор Попов

ВЫБОР!!! Путин с Трампом Хотят ДОГОВОРИТЬСЯ!!! ПЕРЕГОВОРЫ – это УСТУПКИ Друг Другу! Кто? Чем? ПОЖЕРТВУЕТ??? «Шольц заявил, что Европа не позволит договориться о демилитаризации Украины». Значит о «ДЕНАЦИФИКАЦИИ Украины» НЕ Стоит и Говорить??? И Задачи, Поставленные Путиным в Начале СВО, Будут НЕ ВЫПОЛНЕНЫ??? Если «ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ» Украины – Отменяется! То «ДЕНАЦИФИКАЦИЯ» – тоже! И, Если Евро Союз Пошевелит Мозгами, Он Может Выйти из Создавшегося Положения НЕ Только Без «Потери Лица», но и «СПЛОЧЁННЫМ»!!! Во Первых! Некоторые Политики уже Заявляют, что «Америка, мол, «высосала» Все Ресурсы и «спокойненько УДАЛИЛАСЬ»! Чем Помогать Украине? Поэтому ПРИДЁТСЯ Отказаться от Дальнейшего Сотрудничества с Администрацией Украины!» Во Вторых! Уже Слышатся Голоса «Наша Защита в ВОССТАНОВЛЕНИИ Военно Экономической Мощи Евросоюза! А для Этого Евросоюз Должен СПЛОТИТСЯ Против Внешних Угроз»! Иначе Говоря! Будет ВОЗРОЖДАТЬСЯ 4-ый Рейх??? И, если в Него «вольётся» ещё бандеровская(!) Украина с Своей Человеко Ненавистной ИДЕОЛОГИЕЙ - МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ Никому!!! Может Повторится Самая Кровавая Часть 20-го Века! Только в Масштабе, после Которого 4-ая Мировая будет уже на ДУБИНКАХ!!! (Илья Селянович!)