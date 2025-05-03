Недостаточно Орбакайте: Прибалтика запретила въезд дочери Пугачёвой Ирэн ОрлонскаяКристина Орбакайте, известная певица и дочь знаменитой Примадонны Аллы Пугачевой, оказалась в центре геополитического конфликта, связанного с ее двойным гражданством.
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