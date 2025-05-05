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«Ни ума, ни мужества»: МИД РФ ответил на угрозы из Киева

«Ни ума, ни мужества»: МИД РФ ответил на угрозы из Киева

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывания украинских политологов, обвинив их в утрате как интеллектуального ресурса, так и мужского достоинства.

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