«Конфликт Кадырова и Кремля разгорается. Дело в слухах о проблемах со здоровьем?»: INSIDER-T

За кулисами чеченской политики разгораются нешуточные страсти. На фоне слухов об ухудшении здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова и его длительного отсутствия в публичном пространстве, в кулуарах активно обсуждается сценарий возможной смены власти в республике.
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