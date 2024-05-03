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Фернандо Алонсо: «Мне всегда хотелось однажды поработать с Ньюи»

Алонсо высказался о возможном переходе Ньюи в «Астон Мартин». Испанский пилот отметил, что всегда относился к Ньюи с большим уважением и считает его одним из лучших, если не лучшим инженером в истории «Формулы-1»: «Мне всегда хотелось однажды с ним поработать.

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