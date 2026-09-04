На переправе Салехард — Лабытнанги появится дистанционная оплата

На Ямале модернизируют систему оплаты проезда на паромной переправе между Салехардом и Лабытнанги. Вскоре водители легковых авто смогут рассчитываться за рейс дистанционно через смартфон или специальный паркомат, минуя кассира, сообщила пресс-служба губернатора округа.