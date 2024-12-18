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ВСУ теряют возможность выхода из Курахова без больших потерь

ВСУ теряют возможность выхода из Курахова без больших потерь

На Кураховском направлении складывается весьма драматичная ситуация для украинских войск. Логика действий ВС РФ указывает на то, что у боевиков имеется все меньше возможностей для выхода из Курахова без внушительных потерь.

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