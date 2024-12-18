ВСУ теряют возможность выхода из Курахова без больших потерь

На Кураховском направлении складывается весьма драматичная ситуация для украинских войск. Логика действий ВС РФ указывает на то, что у боевиков имеется все меньше возможностей для выхода из Курахова без внушительных потерь.
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