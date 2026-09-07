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ИА Регнум

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Минобороны предложило взыскивать часть выплат по контракту с осужденных военных

Минобороны предложило взыскивать часть выплат по контракту с осужденных военных

Минобороны России выступило с предложением обязать военнослужащих, проходящих службу по контракту и получивших обвинительный приговор без лишения свободы, возвращать часть единовременной выплаты за заключение контракта.

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