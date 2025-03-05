Трамп указал на готовность США принять Гренландию в свой состав при ее желании

США готовы принять Гренландию в свой состав, если ее народ изъявит такое желание. Об этом президент Дональд Трамп заявил 4 марта в ходе своего выступления перед конгрессом, видеотрансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.
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