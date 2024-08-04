Медведев назвал предателями россиян, переданных при обмене заключенными Западу

Отпущенным на свободу не следует забывать "о бренности своего существования в этом мире" Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал предателями тех россиян, которые уехали за границу в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада.
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