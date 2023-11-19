Forbes: украинский офицер заявил, что ВСУ ждали бегства российских военных от Leopard

Украинские военачальники недооценили решимость россиян в боях в зоне СВО. Некоторые командиры ВСУ искренне верили, что российские военные сдадутся, увидев направляющуюся к ним военную технику западного производства.
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