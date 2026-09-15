Юные невьянцы могут поучаствовать в двух конкурсах детского рисунка о полиции

Совет ветеранов ОВД и ВВ Свердловской области объявил сразу два творческих конкурса для детей. Оба приурочены ко Дню сотрудника органов внутренних дел.
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