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Биологи изучили 117-летнюю женщину и выявили парадокс долгожительства

Биологи изучили 117-летнюю женщину и выявили парадокс долгожительства

Генетики долгое время считали, что долгожители обладают необычным организмом, который сохраняет свои функции больше века.

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Сергей Ковалев

есть универсальная формула - "надо всё делать с удовольствием". другое дело, что считать удовольствием... но это к гармонии бытия и сознания, которую конкурентная гонка во всём убивает однозначно... не тем путём ведут нас кукловоды, ой, не тем! - "новый дивный мiр" это про другое...