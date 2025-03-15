Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Гузеева высмеяла пожилых ухажеров

Гузеева высмеяла пожилых ухажеров

Ларису Гузееву уже давно воспринимают как одну из главных свах страны. При этом телеведущая остра на язык и не стесняется говорить, что думает.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Когда подобная бездарность хамоватое, вдруг вновь  пытается где то &quot;прозвездить&quot;, То выглядит она как шмара туповатая... Ведь ей ее мозги уже там не восстановить...
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20 час.
Надежда Петракова
Да,она просто, бестактная и невоспитанная женщина🤔
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11 час.
Лена Елена
Она права.
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11 час.
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