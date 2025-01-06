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Сергей Самсонов: «Овечкин в 19 лет был абсолютным монстром, а еще реже можно увидеть то, что Саша творит в 39. Это от Бога, как бы люди ни тренировались – никогда такого не достигнут»

– Вы с Дацюком взяли титул в составе «Динамо» в локаутный сезон-2004/05. Вас с ним и других хоккеистов, приехавших на сезон или меньше, Владимир Крикунов тоже заставлял таскать по льду баллоны – шины с сидящими в них игроками? – Да, мы были как все.

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