ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 апреля 2023 года

Энергетический прогноз на восемнадцатое апреля две тысячи двадцать третьего года. Числовой вибрационный код 1219 =Бережность к другому подобна Солнцу, от которого непрерывно льётся в окружающий Мир жизненное тепло=Всем управляет Бог, даровавший людям способности, каждый менять себя может, для этого есть возможности! = Всякий раз, когда ты злишься или расстраиваешься, это означает, что тебе ещё есть чему поучиться= "Глубокое понимание культуры и сотрудничество на культурном поприще должно привести народы к Миру" = Знания в обществе есть, не хватает лишь переключения доминанты с позиции животного Начала на Духовное Когда мы начнём любить и принимать всё - мы достигнем просветления, как по отдельности, так и всё Человечество = "Когда человек ругает громко власть - это не крик о несправедливости власти, а история о его несостоявшейся Жизни" = Кто сказал, что капля - это мало? Подарите капельку тепла, чтобы близким жить полегче стало.