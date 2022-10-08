Закон и Порядок

135 615 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Петрова
    Все думают только о своей заднице, Индия своих людей вывезла, остальные ее не волнуютКитай и Индия выс...
  • Андрей
    всем по хрен удар по керченскому мосту и гибель наших людей.Просто у индии и Китая под угрозой бизнес в хохляндииКитай и Индия выс...
  • nyha
    если Россия применит ЯО..то и ООН никому не нужен будет...Россия его создала..ОНА его и уничтожит...США будут пытатьс...

Андрей Трошев объявил о создании обновляемого списка источников ложной информации о «ЧВК Вагнера»

В Сети существует большое количество каналов, которые выступают от имени «ЧВК Вагнера» или отдельных бойцов организации, и высказывают мнения по различным вопросам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх