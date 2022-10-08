Андрей Трошев объявил о создании обновляемого списка источников ложной информации о «ЧВК Вагнера»

В Сети существует большое количество каналов, которые выступают от имени «ЧВК Вагнера» или отдельных бойцов организации, и высказывают мнения по различным вопросам.
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