Автоверсты

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Внедорожники китайской марки Tank не только брутально выглядят – они действительно оказались очень хороши на пересеченной местности

Внедорожники китайской марки Tank не только брутально выглядят – они действительно оказались очень хороши на пересеченной местности

﻿﻿Одной из нашумевших новинок на российском рынке, несомненно, являются танкеры. Брутальный внешний вид, рамная конструкция, коробки передач с диапазоном замедления – «Танки» сразу давали понять, что нацелены на сегмент серьезных внедорожников.

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