В «Домклик» Сбера назвали пять ошибок при покупке жилья в новостройке

Приняв решение о покупке квартиры в новостройке, человеку нужно хорошо изучить предложения на рынке, а также информацию о застройщиках, в противном случае можно заключить невыгодную сделку или вовсе попасть на долгострой.
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