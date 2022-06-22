GeForce RTX 3090 Ti подешевела в США практически на четверть, а стоимость Radeon RX 6900 XT снизилась до уровня Radeon RX 6800 XT

В Китае дешевеют бывшие в употреблении GeForce RTX 3080 (спасибо майнерам), а в США становятся гораздо доступнее новые флагманы Nvidia и AMD: акции и промо-коды площадки Newegg значительно снизили стоимость GeForce RTX 3090 Ti и Radeon RX 6900 XT для местных покупателей.