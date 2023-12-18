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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головин считает, что проводит лучший сезон в Лиге 1: «Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Плюс у «Монако» подобралась хорошая команда»

Головин считает, что проводит лучший сезон в Лиге 1: «Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Плюс у «Монако» подобралась хорошая команда»

В 14 матчах на счету хавбека «Монако» 5 голов и 2 ассиста. — Есть мнение, что текущий сезон для тебя является лучшим во Франции.

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