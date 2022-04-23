Людмила Самсонова: «В этом сезоне хочу прибавить на грунте. Я росла и играла в Италии на грунтовых кортах»»

Людмила Самсонова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Штутгарте. Россиянка в прошлом году выиграла турнир в Берлине на траве, но на грунте выиграла только 6 матчей из 15.
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