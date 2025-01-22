В Санкт-Петербурге будет построен завод по переработке пластика

Инвестиции в предприятие превысят 2 миллиарда рублей Акционерное общество «Технологии низкотемпературного катализа» (ТНК) получило разрешение на постройку научно-производственного комплекса на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны «Санкт-Петербург» (ОЭЗ).
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