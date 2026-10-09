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НФЛ поддержала власти Нью-Джерси в ходатайстве в Верховный суд США по делу Kalshi

НФЛ поддержала власти Нью-Джерси в ходатайстве в Верховный суд США по делу Kalshi

Национальная футбольная лига (НФЛ) в значительной степени поддержала позицию властей Нью-Джерси, ходатайствующих о том, чтобы Верховный суд рассмотрел дело, касающееся ставок на спорт через платформы рынков прогнозов.

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