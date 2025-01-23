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Четыре года без отношений, пластика и преподавание вокала в «ДОМе-2». Евгения Дидюля после развода

Четыре года без отношений, пластика и преподавание вокала в «ДОМе-2». Евгения Дидюля после развода

Артистка выступала вместе с гитаристом-виртуозом, довольствуясь второстепенной ролью в его коллективе, но когда в браке назрел кризис, решилась на крутые перемены.

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