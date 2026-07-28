Итальянец поразился чистоте столичного метро

Итальянский турист поделился впечатлениями от поездки в московском метро. Больше всего его удивила чистота: мужчина несколько раз провел пальцем по перилам, проверяя, нет ли на них пыли, а затем в шутку даже сделал вид, что готов лизнуть поручень.