Княжевская: Москомархитектура с начала года обработала свыше 54 тыс. заявок

С начала текущего года специалисты Москомархитектуры рассмотрели более 54,3 тысячи заявок от застройщиков на получение государственных услуг, что на 13% превысило показатели прошлого года, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
С начала текущего года специалисты Москомархитектуры рассмотрели более 54,3 тысячи заявок от застройщиков на получение государственных услуг, что на 13% превысило показатели прошлого года, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
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