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Царьград

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Литр АИ-98 превысил 100 рублей: что с бензином и ценами на него в Санкт-Петербурге 11 октября

Литр АИ-98 превысил 100 рублей: что с бензином и ценами на него в Санкт-Петербурге 11 октября

Цены на топливо на заправках в Петербурге обновились. Так, популярный бензин марки АИ-98 стал стоить больше 100 рублей за литр.

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