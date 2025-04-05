Трансплантация органов: может ли она изменить личность человека

В кино и литературе тему изменения личности поле пересадки органов затрагивали не раз. Но имеет ли место данный феномен в действительности? Долгое время подобные изменения ученые объясняли психологическими факторами: чувством благодарности за спасение, виной или депрессией.
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