Украинцы могут сами выбирать

Кокаиновый фюрер заявил, что только "народ Украины может выбирать президентов", а не Трамп.Самое смешное, что не может.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Закрыли рот и по...
- Искусственный инт...
- В «Всего-то запрети...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым