Кто заставил Зеленского изгнать Кулебу

Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press Текст: Василий Стоякин554 прочтения Вчера Скандалы с Польшей, проблемы с отбором послов или провал переговоров с Китаем? Все эти версии выдвигаются сейчас в качестве причин отставки с поста главы МИД Украины одного из главных русофобов киевского режима, яркого представителя «партии войны» Дмитрия Кулебы.
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