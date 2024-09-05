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Добрый Мир

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Кто заставил Зеленского изгнать Кулебу

Кто заставил Зеленского изгнать Кулебу

Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press Текст: Василий Стоякин554 прочтения Вчера Скандалы с Польшей, проблемы с отбором послов или провал переговоров с Китаем? Все эти версии выдвигаются сейчас в качестве причин отставки с поста главы МИД Украины одного из главных русофобов киевского режима, яркого представителя «партии войны» Дмитрия Кулебы.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Все равно,  кулеба, мы тебя достанем и яйца отрежем!
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