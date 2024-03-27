Бородин заявил о начале процедуры признания Аллы Пугачевой иностранным агентом

Уехавшую весной 2022 года певицу Аллу Пугачеву собираются признать иноагентом, прокуратура направила соответствующую просьбу в Минюст, утверждает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
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