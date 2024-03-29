Эксперты по безопасности назвали способ уменьшить число ДТП с электросамокатами

МОСКВА, 29 марта, ФедералПресс. Преподавать правила дорожного движения и передвижения на электросамокатах в школе – с такой инициативой выступили представители коммерческих фирм, занимающиеся арендой и продажей транспорта.
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