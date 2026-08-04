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Загруженность дорог в Московской области вечером 4 августа достигла 3 баллов

Загруженность дорог в Московской области вечером 4 августа достигла 3 баллов

Вечером во вторник, 4 августа, в Минтрансе Подмосковья сообщили о загруженности дорог в регионе. По данным ведомства, основные затруднения движения зафиксированы на Ленинградском, Ярославском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе.

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