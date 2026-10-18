В Италии после массовых беспорядков 17 октября в отделения полиции доставили 197 человек. Ещё 28 участников акций арестовали, сообщает Rai News со ссылкой на правоохранительные органы.
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