Marex инвестировала в Digital Prime для расширения институционального криптокредитования

Финансовая компания Marex Group, акции которой котируются на Nasdaq, инвестировала нераскрытую сумму в поставщика институциональной криптоинфраструктуры Digital Prime Technologies, что подчеркивает растущий интерес традиционных финансов к рынкам цифровых активов.
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