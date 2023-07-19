Дети Ниобы или птичку жалко

"...прописанной американцами нормы..." Лично у меня встаёт только один вопрос - а какое отношение американские нормы имеют к воспитанию детей в России? Вроде как Советские нормы вполне себе нормально работали и преступность была значительно ниже, да и общеобразовательный уровень, показателем коего является например чисто техническая грамотность населения и знание родного языка, был куда как выше чем сегодня...

Валерий Холодок

Здравствуйте, Андрей. Наверное я зря не раскрыл эту фразу:"мир развивается", т.к. я имел ввиду индустриальное развитие Человечества от изобретения колеса до квантовых компьютеров( сейчас). Наверное здесь так же следует отметить, что добиваться 100% нравственного совершенствования общества бессмысленно( о чём я и сказал), а вот переориентировать с детства на творчество в соответствии с мнением Конфуция:"Найди себе дело по душе и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни. Слова древнекитайского философа Конфуция (ок. 551 до н.э. – 479 до н.э.)." просто архиважно, только необходимо выработать ВЗРОСЛЫМ правильный план ОБРАЗОВАНИЯ. Всего доброго.