Неспешный разговор

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Дети Ниобы или птичку жалко

Дети Ниобы или птичку жалко

 Владимир Vel   На днях в методическом кабинете моей славной организации дополнительного образования возник интересный спор.

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Комментарии
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Alex Немо
&quot;...прописанной американцами нормы...&quot; Лично у меня встаёт только один вопрос - а какое отношение американские нормы имеют к воспитанию детей в России?  Вроде как Советские нормы вполне себе нормально работали и преступность была значительно ниже, да и общеобразовательный уровень, показателем коего является например чисто техническая грамотность населения и знание родного языка, был куда как выше чем сегодня...
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Людмила Фирстова
Alex, вот именно, подражать стали не лучшему примеру...
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Валерий Холодок
Здравствуйте, Андрей. Наверное я зря не раскрыл эту фразу:&quot;мир развивается&quot;, т.к. я имел ввиду индустриальное развитие Человечества от изобретения колеса до квантовых компьютеров( сейчас). Наверное здесь так же следует отметить, что добиваться 100% нравственного совершенствования общества бессмысленно( о чём я и сказал), а вот переориентировать с детства на творчество в соответствии с мнением Конфуция:&quot;Найди себе дело по душе и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни. Слова древнекитайского философа Конфуция (ок. 551 до н.э. – 479 до н.э.).&quot; просто архиважно, только необходимо выработать ВЗРОСЛЫМ правильный план ОБРАЗОВАНИЯ. Всего доброго.
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3 час.

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