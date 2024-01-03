Эти 7 опасных бытовых приборов вредят здоровью: они есть и у вас дома

Современные бытовые приборы на кухне и во всем доме делают нашу жизнь проще и легче. Но периодически в отношении тех или иных гаджетов возникают ожесточенные споры: не навредят ли они здоровью, не опасны ли они? Да, есть приборы, которыми нужно пользоваться с осторожностью: они обладают потенциально негативными эффектами в отношении здоровья.