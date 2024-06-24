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Обзор матча Хорватия — Италия, группы B на Евро 2024, 24.06.2024

В группе В на чемпионате Европы по футболу 24 июня двумя матчами завершился групповой этап. Сборные Хорватии и Италии проводили свой поединок в Лейпциге на арене Лейпциг Штадиум.

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